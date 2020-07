Renato Barros tem piora no quadro de saúde e segue internado

Renato Barros, músico da banda Renato e seus Blue Caps - (Foto: Divulgação)

As filhas de Renato Barros, líder do grupo Renato e seus Blue Caps, divulgaram informações sobre o estado de saúde do pai neste domingo, 26. Ao que tudo indica, o músico apresentou uma piora da situação.

Recentemente, ele passou por uma cirurgia cardíaca de dissecção da aorta e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Neste sábado, a informação era a de que Renato, de 76 anos, estava respirando sozinho, sem o auxílio de respiradores. No entanto, no dia seguinte, o quadro de saúde dele mudou. "Hoje as notícias não são boas. Ontem a noite meu pai teve que ser entubado pois teve uma grave crise de broncoespasmo. Está sedado. Um dia de cada vez. Pedimos que intensifiquem as orações. Obrigada", assina o comunicado enviado por Erika e Renata.

Há uma semana, Renata publicou um vídeo no Instagram em que pede por orações ao pai e também pediu para que as pessoas ajudem os artistas antigos.