Rede Municipal de Ensino da Capital organiza turmas para EJA

A quantidade pode variar entre 15 e 25 alunos - (Foto: Divulgação)

Para assegurar a oferta do curso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na Rede Municipal de Ensino, a Resolução n. 218, publicada no Diogrande na sexta-feira (5), determina a quantidade mínima de alunos por sala, para abertura de novas turmas ou manutenção das já existentes, de acordo com a fase oferecida – inicial I e II, intermediária ou final. A quantidade pode variar entre 15 e 25 alunos.

As aulas de todas as etapas da educação oferecidas pelo município retornaram de maneira remota, no dia 8 de fevereiro. O Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande do dia 4 de fevereiro, prorrogou o prazo de suspensão das aulas presenciais, em todas as unidades da Reme, até o dia 1° julho de 2021. Porém, caso a situação epidêmica permita, as aulas poderão ser retomadas ainda no primeiro semestre.

A Reme oferece aulas para a EJA, nas séries iniciais (1° ao 5° anos), intermediárias (6° e 7° anos) e finais (8° e 9° anos). “As matrículas são efetuadas na própria unidade escolar, seguindo todos os protocolos de biossegurança, e o candidato se submeterá a uma avaliação diagnóstica que o classifica nas séries iniciais, intermediárias e/ou finais”, explica a professora Magali Luzio, da Divisão da Educação e Diversidade (DED) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Em Campo Grande, 16 escolas da Reme oferecem a modalidade de ensino no período noturno: Carlos Vilhalva Cristaldo (Jardim Aeroporto), Consulesa Margarida Maksoud Trad (Estrela Dalva I), Dr. Tertuliano Meirelles (Jardim Anahy), José Mauro Messias da Silva – “Poeta das Moreninhas” (Moreninha IV), Nerone Maiolino (Vida Nova), Pe. Tomaz Ghirardelli (Dom Antônio Barbosa), Prof. Antônio Lopes Lins (Caiobá), Prof. Plínio Mendes dos Santos (Guanandi), Prof. Wilson Taveira Rosalino (Aero Rancho III), Profª. Adair de Oliveira (Piratininga), Profª. Elizabel Maria Gomes Salles (Santa Luzia), Profª. Gonçalina Faustina de Oliveira (Jardim Tarumã), Profª. Ione Catarina Gianotti Igydio (Jardim Noroeste), Profª. Iracema de Souza Mendonça (Universitário), Profª. Maria Lúcia Passarelli (Aero Rancho) e a Escola Municipal Osvaldo Cruz, na Vila Palmira, que também oferece a modalidade nos períodos diurno.

“O aluno que procura a EJA, quase sempre busca terminar os estudos para conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, uma promoção no emprego. A EJA tem uma grande importância para o aluno, visto que o convívio social e escolar cria uma rede de amizade, entre alunos e professores. Por fim, a satisfação que o aluno tem em se formar é indescritível. Concluir essa fase é fundamental para ele”, afirma o professor Adriano Ramos.

O funcionamento das aulas, em 2021, ocorre de acordo com as possibilidades de cada estudante, por meio de aulas remotas, com uso de tecnologia (vídeos e aplicativos de mensagens), além do material impresso pela escola e outros recursos oferecidos pela Semed, como a Rádio e TV Reme (transmitida pelo canal 4.2 da TVE). Os alunos recebem o caderno de avaliação diagnóstica e, depois de devolvido na unidade, recebem o caderno-base, volume 1, elaborado pela equipe técnica da Semed.

“Eu precisei recuperar uma etapa que ficou para trás em minha vida, abrindo uma chance ou possibilidade real de cursar uma faculdade. Estou me programando para mais esta etapa”, afirma Sandro de Almeida, que concluiu o curso em 2020 na Escola Municipal Profª. Maria Lúcia Passarelli.

“Voltar a estudar me possibilitou terminar os estudos e ser promovido no meu emprego de encarregado geral, além de servir de exemplo para minha filha, para motivá-la a se formar”, concluiu o aluno Alex da Silva, também formado no ano passado na Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles.