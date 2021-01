Reino Unido: fábrica que produz vacina é evacuada após receber pacote suspeito

Uma fábrica que produz a vacina contra covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, foi parcialmente evacuada nesta quarta-feira, 27, após receber um pacote suspeito. O prédio fica na cidade de Wrexham, no País de Gales, Reino Unido, e é administrado pela farmacêutica Wockhardt UK, que confirmou a informação. Segundo a BBC, testemunhas relataram um barulho semelhante a uma explosão por volta das 8h35 (pelo horário de Brasília), mas não foram reportadas vítimas. A polícia do Norte de Gales está no local para investigar o caso.