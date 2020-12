Reino Unido estende programa de apoio salarial em meio à 2ª onda de covid

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira, 17, a extensão do programa de apoio salarial por mais um mês, até o final de abril, enquanto tenta conter o desemprego em meio às restrições à circulação de pessoas impostas por conta do avanço do coronavírus

O governo confirmou que continuará pagando 80% dos salários dos trabalhadores mantidos pelas empresas, em vez de demitidos. Também prorrogou seus esquemas de empréstimos comerciais por dois meses até o final de março.

O país lançou o programa em março e, com isso, registrou aumento muito menor no desemprego do que muitos outros países, como os Estados Unidos. Embora a taxa de desemprego tenha subido para quase 5% e esteja prevista para aumentar ainda mais, havia temores de que esse indicador subisse ainda mais.

Segundo a secretária do Tesouro, o plano protegeu quase 10 milhões de empregos em todo o Reino Unido, com mais de um milhão de empresas acessando empréstimos para ajudá-las durante a crise. Fonte: Associated Press.