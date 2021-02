Reinaldo Azambuja reafirma compromisso com transparência na divulgação do calendário de vacinação

Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberão o calendário de distribuição de vacinas contra a Covid-19 assim que o Ministério da Saúde formatar o plano nacional de distribuição das doses. O compromisso com a transparência na divulgação das datas foi assumido pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira (17) após videoconferência do Ministério da Saúde com o Fórum de Governadores.

Na reunião virtual, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, propôs distribuir aos estados cerca de 230 milhões de vacinas contra a Covid-19 até julho deste ano.

Do total previsto, 190 milhões já estão contratadas do Instituto Butantan/Sinovac e da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford. O restante está em tratativa com o Consórcio Covax Facility e com os laboratórios União Química/Gameleya/Rússia e Precisa/Bharat Biotech.

"O ministro apresentou essa previsão de entrega de vacinas e até julho teremos perto de 200 milhões de doses entregues. Assim que recebermos o calendário fechado vamos disponibilizar aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul para que a nossa população possa acompanhar o recebimento", destacou o governador Reinaldo Azambuja após a reunião virtual.

Calendário mês a mês

A formatação de um calendário de vacinação detalhado, com previsibilidade de entrega mês a mês, é a principal reinvindicação dos governadores junto ao Ministério da Saúde.

Com a demanda em mãos, Pazuello disse que até o final da noite de hoje vai fechar o calendário de distribuição dos meses de fevereiro e março.

Já os calendários de vacinação de abril, maio, junho e julho serão anunciados até o fim de fevereiro.

No encontro com os governadores, o ministro da Saúde reforçou que a compra dos imunizantes será feita dentro do PNI (Plano Nacional de Imunizações) e que a distribuição das vacinas será de acordo com os grupos prioritários.

"Vamos vacinar todos os brasileiros em 2021", afirmou Pazuello. Até o final do ano, o Ministério da Saúde planeja adquirir 454,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, de diversas fabricantes.

"Mato Grosso do Sul construiu uma logística rápida de distribuição de vacinas. Estamos prontos para receber as novas doses e reforçar nosso plano de enfrentamento à Covid-19", falou o secretário de Saúde, Geraldo Resende.

Bruno Chaves, Subcom

Fotos: Chico Ribeiro