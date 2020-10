Reeducandos de Corumbá recebem kits de higiene e orientações da equipe de Médicos Sem Fronteiras

Em continuidade à atuação da equipe de Médicos Sem Fronteiras (MSF), todos os reeducandos do Estabelecimento Penal de Corumbá (EPC) receberam kits de higiene pessoal. Além disso, uma palestra sobre formas de prevenção e cuidados em tempos de pandemia foi ministrada no Patronato Penitenciário, aos internos que trabalham pelo Termo de Cooperação celebrado com as prefeituras de Corumbá e Ladário.

A ação integra o trabalho de assistência aos reeducandos no combate à Covid-19, que teve início em setembro na unidade penal, a partir da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Ao todo, foram entregues 621 kits contendo creme dental, escova de dentes, sabão, vassouras, hipoclorito de sódio, desodorante rolon, papel higiênico e baldes. Todos os materiais estão em conformidade com as normas de segurança. Além disso, também foi doado uma maca e uma cadeira de rodas ao EPC.

A iniciativa da organização internacional tem como objetivo reforçar a atenção médica devida, além de oferecer assistência às pessoas em situação de prisão na região.

Os atendimentos atenderam o pedido da SES, aperfeiçoando as ações da equipe dos infectologistas Júlio Croda, Mariana Croda e Maurício Pompílio, que realiza atendimento constante dentro das unidades penais de Mato Grosso do Sul, com foco no combate à proliferação do coronavírus.

As atividades também consistem no gerenciamento do fluxo de pessoas, levando orientação médica, assim como primeiros socorros psicológicos, recomendações relacionadas à água e saneamento, além de implementação de medidas de prevenção e controle de infecções.

Patronato

Uma ação preventiva também foi desenvolvida no Patronato Penitenciário do município junto aos reeducandos que prestam serviços às prefeituras de Corumbá e Ladário.

A palestra foi realizada pelos Médicos Sem Fronteiras e teve como objetivo tratar sobre formas de prevenção e cuidados relacionados à Covid -19.

Presente no encontro, o representante da Secretaria Municipal de Educação, Jefferson Paulo da Silva, parabenizou toda a equipe pela iniciativa. ”A palestra foi muito valiosa, porque nos trouxe muito conhecimento sobre o coronavírus, tanto com relação ao contágio, como também sobre prevenção e higienização correta”, afirmou.

Para a diretora da unidade assistencial, servidora Giselle da Silva Marques de Barros, a palestra foi de extrema relevância, pois orientou, de maneira bem clara, sobre os principais cuidados a serem tomados, seja em locais públicos ou em casa e a importância de se usar os Equipamentos de Proteção Individual com muita consciência.

Também estiveram presentes, o secretário de Governo de Ladário, Alexandre Ramos Ohara; além de representantes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá e a fisioterapeuta da equoterapia.

Ao final, a equipe do Médicos Sem Fronteiras realizou um lanche e entregou de kits de higiene a todos os participantes.

Tatyane Santinoni, Agepen