Rede Feminina de Combate ao Câncer e Hospital de Câncer lançam amanhã campanha "Outubro Rosa"

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS e o Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão abrem nesta quinta-feira (1º) o “Outubro Rosa”, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Promovida anualmente, a campanha visa compartilhar informações sobre o câncer e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.

O movimento internacional intitulado “Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, com objetivo de salvar vidas, buscando estimular a participação da população no controle do câncer de mama.

Neste ano, em função da pandemia, a abertura será simbólica, e será oficializada pelos membros da Diretoria da instituição, alertando à sociedade sobre o crescimento progressivo no número de casos deste tipo de câncer que é o mais letal entre as mulheres.

Estatísticas - De acordo como INCA (Instituto Nacional do Câncer-2020) no Brasil estimam-se que serão 66.280 casos novos de câncer de mama, para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminina ocupa a primeira posição mais frequente em todas as Regiões brasileiras. No Mato Grosso do Sul, o índice do INCA aponta 850 novos casos da doença.