Rede de esgoto está sendo ampliada em Jardim

Obras estão sendo executadas nos bairros de Jardim - (Foto: ACOM/SANESUL

Jardim está passando por obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. A Sanesul está fazendo mais rede coletora de esgoto na cidade, uma extensão de 42,8 km. Também está ampliando o número de ligações domiciliares em 2.329 novas residências.

As obras fazem parte do cronograma do Programa Avançar Cidades, cujo investimento é de R$ 5,8 milhões.

Esses são recursos da própria estatal que investe constantemente em saneamento nas cidades de MS.

Programa Avançar Cidades - “Saneamento é fundamental para promover a saúde pública, melhorar a qualidade de vida da população e evitar a poluição do meio ambiente”, disse o diretor presidente Walter Carneiro Jr. É com este pensamento que o Governo do Estado, por meio da Sanesul, buscou recursos para a realização de obras de esgotamento sanitário nos municípios operados pela estatal.

Só em 2019, dezesseis cidades operadas pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) foram contempladas no Programa Avançar Cidades. O valor total para os municípios foi de R$ 119 milhões.

Na primeira etapa do Programa, que ocorreu em 2018, outros 16 municípios foram contemplados com o montante de R$ 190 milhões.

Já em 2020, a Sanesul anunciou um terceiro grupo, com mais 14 cidades. Mais R$ 136 milhões. Ao todo, o programa já beneficiou 46 municípios operados pela empresa.

Lembrando que na atual gestão do governo do estado, o município possui uma conta de investimentos (concluídos, em execução e a executar) de R$ 17,7 milhões integralmente aplicados nos sistemas de água e esgoto.