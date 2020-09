Recordista em apreensões de drogas, obra da nova sede do DOF será autorizada neste sábado

Governador Reinaldo Azambuja assina a autorização da obra da sede própria do departamento de Operações de Fronteira

Às 7h30 deste sábado (12), o governador Reinaldo Azambuja vai autorizar o início da construção da sede própria do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira. O prédio será erguido em um terreno de 17.400 m² na Marginal Guaicurus, conhecida como prolongamento da Rua Coronel Ponciano, em Dourados.

A construção da nova sede materializa um sonho de mais de 30 anos. Com R$ 5,1 milhões de recursos do Estado, o moderno complexo policial vai abrigar as estruturas administrativas e operacionais do DOF e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

“O DOF vai ter sua sede própria, nada mais justo. Com a ausência das forças federais na fronteira, é a única polícia presente em muitas estradas na Linha Internacional, e há muito tempo vem realizando, junto com as outras forças de segurança, as maiores apreensões de drogas do País e recentemente fez a apreensão recorde de 33,3 toneladas maconha”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

O prédio terá 1.434 m² de área construída. Conforme o projeto, a sede contará com auditório, alojamentos, salas de aula, cozinha, refeitório e ambientes administrativos. A unidade policial ainda terá salas de logística, inteligência, investigação e cartórios, entre outras.

A obra será executada pela empresa Taurus Empreendimentos, que venceu o processo licitatório feito pela Agesul (Agência Estadual de Empreendimentos). Após a assinatura da ordem de início do serviço, a construtora terá dois anos para concluir o prédio (agosto de 2022). O prazo está previsto em contrato.

O ato de assinatura do documento que autoriza o início da construção da sede própria do DOF será realizado neste sábado (12), às 7h30, no local onde atualmente funciona o Departamento - que fica na Rua Coronel Ponciano, 400. Além do governador Reinaldo Azambuja, participam da solenidade o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o diretor do DOF, coronel Wagner Ferreira da Silva.

Bruno Chaves, Subcom