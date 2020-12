Receitas fáceis e rápidas para você complementar sua ceia de Ano Novo

Torta de Chocolate Low Carb - (Foto: Divulgação)

Para você que deixou para planejar a ceia de Ano Novo na última hora e está sem ideias do que preparar, o nutricionista Emerson Duarte separou algumas receitas fáceis e rápidas para te ajudar. Confira as receitas:

Salpicão light

Ingredientes:

1 pé de salsão cortado em tiras;

2 peitos de frango desossados, já cozidos e desfiados;

1 pimentão vermelho pequeno, um pimentão verde pequeno e outro na cor verde também, e também cortados em tiras;

2 cebolas cortadas em meia lua;

2 cenouras raladas ou cortadas em tiras bem finas;

3 maçãs cortadas em cubinhos – (deixe as maçãs picadas de molho em um suco de limão por alguns minutos para não escurece-las)

4 salsinha picada.

Já para temperar, precisaremos de sal, azeite, suco de limão, e requeijão light

Modo de preparo:

Depois que cortar os legumes e desfiar o frango, basta misturar tudo em uma vasilha com tampa, e sirva no almoço ou jantar

Farofa de Abacaxi

Ingredientes:

½ xícara de peito de frango desfiado;

½ cebola picada (pode ser a roxa);

½ xícara (chá) abacaxi picado;

1 xícara (chá) farinha de mandioca biju;

1 colher (sopa) manteiga;

Uvas passas;

Sal;

Pimenta do reino

Modo de preparo:

Em uma frigideira adicione a manteiga, adicione ½ cebola roxa picada e refogue até ficar transparente.

Junte uvas passas a gosto, ½ xícara (chá) de abacaxi e frite por 1 minuto.

Adicione 1 xícara (chá) de farinha de mandioca biju torrada misture bem e tempere com sal e pimenta a gosto e mistura bem;

Torta de Chocolate Low Carb

Ingredientes:

4 ovos;

350g de chocolate 60% cacau;

3 colheres (de sopa) de xilitol ou açúcar.

Modo de preparo:

Coloque os ovos e o xilitol na batedeira e bata até triplicar de volume.

Derreta o chocolate, no micro-ondas (de 30 em 30 segundos), ou em banho-maria, e adicione na mistura dos ovos e xilitol, mexendo bem devagar com uma espátula, pra não perder o volume.

Coloque essa mistura em forma de 18 cm de diâmetro, untada com manteiga e cacau em pó.

Leve ao forno pré-aquecido à 180ºC por 25 minutos.

Retire do forno após fazer o famoso teste do palitinho.

Sirva quente ou gelado

Bolo fit e fofinho de maçã

Ingredientes:

2 maçãs picadas

1 banana cortadas em rodelas

2 ovos

1/4 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de sopa de fermento químico

Modo de preparo:

No liquidificador coloque os ovos, as maçãs e as bananas. Junte o açúcar e bata. Reserve. Em uma tigela, junte o farelo de aveia, o fermento e misture. Junte a massa de maçã. Coloque em uma forma untada com óleo de coco. Leve ao forno médio por 10 minutos.