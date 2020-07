Receita pega 662 kg de cocaína em carga de argamassa no Porto de Santos (SP)

Os agentes, então, inspecionaram os sacos e encontraram a cocaína armazenada em tabletes - (Foto: Divulgação)

Agentes da Alfândega da Receita Federal apreenderam 662 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral paulista, durante fiscalização de rotina nesta terça-feira, dia 21. A droga estava escondida em uma carga de argamassa prestes a ser exportada ao Porto de Antuérpia, na Bélgica, mas foi selecionada para conferência e detectada por um cão farejador.

"Houve indicação positiva para presença de drogas do cão de faro da Receita Federal, aumentando as suspeitas", informou a assessoria de comunicação da Alfândega do porto. Os agentes, então, inspecionaram os sacos e encontraram a cocaína armazenada em tabletes.

A carga interceptada foi entregue à Polícia Federal (PF), que prosseguirá com as investigações para chegar aos envolvidos no tráfico internacional. Em 2020, a Alfândega de Santos já apreendeu mais de 11 toneladas da droga - cerca de 40% de toda a cocaína apreendida pela Receita Federal no Brasil.