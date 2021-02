Receita intercepta 500 quilos de cocaína em carga de açúcar no Porto de Santos

Cocaína foi apreendida em carga de açúcar - ( Foto: Receita Federal)

Em mais uma apreensão de drogas no Porto de Santos, no litoral paulista, equipes da Alfândega da Receita Federal interceptaram 501 quilos de cocaína escondidos em uma carga de açúcar. A droga, que seria embarcada para Gana, na África, com escala em Antuérpia, na Bélgica, foi entregue à Polícia Federal (PF) para a continuidade das investigações.

Segundo informações da Receita Federal, a apreensão foi feita nesta terça-feira, 23. A carga foi selecionada para conferência a partir de critérios de análise de risco usados nas fiscalizações de rotina. A inspeção começou com uma avaliação por imagens de escâner. Em seguida, o cão de faro da Receita sinalizou a presença de drogas. Aberta a carga, os agentes encontraram os tabletes de cocaína na carga de açúcar, que tinha 270 toneladas acondicionadas em dez contêineres.

Em 2020, a Alfândega de Santos interceptou 20,5 toneladas de cocaína em cargas de exportação. Foram mais de 2,5 toneladas em 2021 até o momento. Na maior parte dos casos, a droga foi encontrada em contêineres que seriam enviados para a Europa. As cargas usadas para esconder o entorpecente são as mais variadas: sucata, óleo, farinha e frutas até café.