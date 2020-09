Rastrear: SES cria sistema de rastreamento e monitoramento de casos confirmados de coronavírus em MS

Pessoas suspeitas, confirmadas e aquelas que tiveram contatos serão monitoradas no Estado

Realizar o monitoramento diário de pacientes de coronavírus e de seus contatos, a fim de quebrar a cadeia do vírus e diminuir a taxa de contágio no Estado, este é o objetivo do Rastrear, iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que começa no próximo dia 28. É mais uma ação de combate à Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

O secretário de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende, explica que o Rastrear foi desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). “Mato Grosso do Sul será o único Estado a fazer esse tipo de acompanhamento. O Programa é uma nova estratégia, que estamos lançando com o objetivo de diminuir a taxa de contágio. Essa ferramenta será muito importante para o enfrentamento da Covid-19 em nosso Estado”.

Para o consultor Epidemiológico da OPAS, Rodrigo Said, o rastreamento significa uma identificação precoce dos casos suspeitos ou casos confirmados de Covid. “Vai permitir que tenhamos a localização e a identificação de quem são os seus contatos. A partir dessa identificação, as equipes de saúde vão elaborar uma estratégia de monitoramento diário de aparecimento de sinais e sintomas de Covid."

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola de Freitas, um profissional da saúde irá fazer o monitoramento diário deste paciente e apurar com quem essa pessoa teve contato. “Os profissionais vão criar uma cadeia de relacionamentos, de contatos, onde o desafio maior será identificar o mais rápido possível uma pessoa contaminada”.

O Programa Rastrear já está em operação e à disposição dos 79 municípios do Estado. “Todos os secretários e secretárias municipais de saúde já passaram por treinamento. Esperamos que com essa nova ferramenta possamos ter certa desaceleração da doença no Estado”, pontua Resende.

Taxa de Contágio

Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que desde o dia 14 de setembro, a taxa de transmissão do coronavírus apresenta redução quanto ao contágio no Estado. “Essa taxa pode variar dia após dia. Neste momento, ela apresenta um decréscimo, mesmo assim, nós estamos em um platô elevado. Ou seja, se estamos com a taxa em 1.03, significa que a cada caso confirmado, ele pode contaminar até 103 pessoas. Então, esperamos que com esta ferramenta possamos ficar abaixo de 1 ponto”, explica Geraldo Resende.

Somente neste final de semana, a taxa apresentou um ligeiro aumento, partindo de 1.01 para 1.03 na taxa de contágio. “Em Mato Grosso do Sul, há uma certa resistência por parte da população quanto a questão do isolamento social. Temos ainda a questão eleitoral, onde muitos gestores, com receio de perder apoiadores, flexibilizam as medidas sanitárias. Nossos índices estão altos e a doença não passou. Ainda não temos o controle desta doença e uma nova onda pode surgir”, alerta o secretário.

Rodson Lima, SES

Foto: Divulgação