Quinta-feira de calor e umidade em estado de alerta

utilizar soro nas narinas, umectar ambientes com umidificador ou toalhas molhadas e beber bastante água podem ajudar a evitar o desconforto - (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (23.7) o tempo segue firme e com baixa umidade do ar. A climatologia indica sol entre poucas nuvens. Será mais um dia sem chuva no Estado.

A umidade relativa do ar estará em estado de alerta com variação estimada de 70% a 20%. Situação que pode dificultar a respiração, mas algumas medidas simples podem ajudar a aliviar o desconforto como utilizar soro nas narinas, umectar ambientes com umidificador ou toalhas molhadas e beber bastante água.

O calor continua com as temperaturas podendo variar entre de 15 °C a 35 °C. Na capital a mínima pode ser de 19 °C e a máxima de 32 °C. Neste dia o vento será de fraco a moderado.

A semana em Mato Grosso do Sul terá influência do anticiclone na camada média mais intenso, que propicia tempo mais seco, temperaturas mais elevadas na parte da tarde e mínimas relativamente mais baixas durante a madrugada e manhã. A estimativa é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) com base na previsão numérica de tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).