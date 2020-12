Quer trabalhar? Terça-feira com mais de 250 vagas de emprego em Campo Grande

Quem tiver interesse, deve procurar a Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande, das 7h30 às 13h30 - (Foto: Divulgação)

Para quem está precisando trabalhar em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece vagas de emprego nesta terça-feira (29). Entre os destaques, estão as vagas de eletricistas com 202 oportunidades e operador de telemarketing receptivo com 50 vagas.

Além das vagas já citadas, há vagas de servente de obras (10), vendedor interno (35), motorista entregador (2), pedreiro (21), vendedor pracista (2), cozinheiro geral (2), atendente de lojas (3), auxiliar de cozinha (3), ajudante de carga e descarga (2), entre outras. Para ver o quadro de vagas, clique aqui.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Quem tiver interesse, deve procurar a Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande, das 7h30 às 13h30.