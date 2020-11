Quarta-feira de sol e umidade do ar em queda

Nesta quarta-feira (4) o sol predomina no céu sul-mato-grossense, as temperaturas iniciam gradativa elevação e em contrapartida, a umidade relativa do ar pode atingir nível de atenção.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica tempo claro a parcialmente nublado sem expectativa de chuva no Estado.

A umidade relativa do ar estará com tendência de queda e pode variar entre 70% a 30%, considerado estado de atenção a saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Vento com fraca intensidade em todas as regiões.

Para este dia os termômetros podem registrar mínima de 16°C e máxima de 35°C no Estado. N capital essa variação está estimada em 18°C a 30°C.

Novembro terá chuva acima da média e temperaturas amenas

A climatologia indica que o mês de novembro em Mato Grosso do Sul será de chuvas acima da média e temperaturas agradáveis. A estimativa se baseia no modelo CFSv2, um dos principais modelos climáticos utilizados pela comunidade meteorológica. Segundo o Cemtec, a longo prazo a ferramenta tende a oscilar, mas para o padrão climático médio no período de um mês possui boa assertividade.

O esperado de precipitação para Estado durante o mês de novembro varia entre 150 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nas regiões norte e nordeste, associado aos corredores de umidade e zonas de convergência que se iniciam nesta época do ano, segundo dados climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia.

O modelo estima acumulado de precipitação acima da média em todas as regiões do Estado em média de 50 milímetros (mapa circulado com coloração verde). As chuvas poderão ter maiores acumulados sobre as regiões de sudoeste e sul em até 100 milímetros a mais do que o esperado. As chuvas ainda ocorrerão com regularidade a partir da segunda semana de novembro. Como são esperados acumulados acima do normal, é necessário atenção a possíveis alagamentos localizados, enxurradas temporárias, chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e vendavais, sendo um aviso preventivo para todo o mês.

Já as temperaturas no mês de novembro em Mato Grosso do Sul variam entre 20°C a 35°C, conforme dados de climatologia do Inmet, sendo a região pantaneira a mais quente. Para o mês espera-se que as temperaturas fiquem até -1.5 °C abaixo da média (mapa circulado com coloração azul). Associado as áreas de instabilidades as chuvas devem auxiliar na regulagem das temperaturas. Portanto novembro deve ser um mês com temperaturas agradáveis no Estado, especialmente a partir do retorno das chuvas estimadas para a segunda semana de novembro.

Mireli Obando, Subcom (Com informações Cemtec)

Foto: Edemir Rodrigues