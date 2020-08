Putin diz que Rússia é o 1º país a registrar vacina contra a covid-19

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira, 11, que seu país foi o primeiro a desenvolver e registrar uma vacina contra covid-19, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti. Putin também alega que uma de suas filhas recebeu a vacina.

"Pelo que sei, uma vacina contra a infecção do novo coronavírus foi registrada nesta manhã, pela primeira vez no mundo", disse Putin, durante reunião com membros de seu governo, informou a RIA Novosti.

Putin afirmou ainda esperar que em breve possa começar uma campanha de vacinação em massa na Rússia, de acordo com a Dow Jones Newswires.