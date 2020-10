Projeto leva vídeos musicais adaptados para crianças com deficiência

Um novo projeto de acessibilidade inclusiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a TotoyKids começou a postar nesta segunda-feira (12) vídeos adaptados no YouTube - (Foto: Agência Brasil)

Um novo projeto de acessibilidade inclusiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a TotoyKids começou a postar nesta segunda-feira (12) vídeos adaptados no YouTube.

A ação #MúsicaParaTodos envolve artistas que apresentam regravações dos sucessos do canal infantil, a partir de um modelo adaptado para promover total acessibilidade às crianças com deficiência, por meio de produções com audiodescrição, Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e legenda.

O projeto une inclusão, educação e diversão para reforçar que o lugar de criança é brincando e estudando. Os clássicos do canal passam pela interpretação de Lara Gomes, tradutora e intérprete da linguagem brasileira de sinais, que junto a artistas como MC Soffia, Rodrigo Faro, Maria Viel Faro, Daniel, Wanessa Camargo, Felipe Mafra, Paty, Elba Ramalho, Isa Vaal e Daniela Mercury.

Ganharam uma nova versão clássicos como “Somos Todos Iguais”, “Vírus Aqui Não” e “Sorrir Te Faz Feliz”, que utilizam de maneira educacional o lúdico para dar asas à imaginação dos pequenos, fazendo com que aprendam de maneira leve e construtiva.