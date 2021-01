Projeto de requalificação da 14 de Julho é finalista em concurso internacional de inovação urbana

Rua 14 de Julho - (Foto: Divulgação)

A iniciativa de requalificar a principal rua de comércio de Campo Grande conquistou não apenas a população, como apontou uma pesquisa realizada após a entrega da obra (93% de aprovação), mas está sendo reconhecida mundialmente como um modelo de desenvolvimento e enfrentamento aos desafios urbanos.

Selecionado entre mais de 180 propostas da América Latina e Caribe, o projeto “Requalificação da área central – um novo espaço público em Campo Grande”, ficou entre os dez finalistas do primeiro Concurso de inovação urbana Innopolis, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A seleção analisou boas práticas que governos ou agências locais de desenvolvimento tenham implementado e que tenham impactado significativamente o meio ambiente urbano e a qualidade de vida dos cidadãos.

A requalificação da 14 de Julho foi inscrita na categoria – reativação econômica e emprego local. “A região central já vinha de um processo de degradação econômica de muito tempo e era necessário dar mais vida e infraestrutura para que o comércio central se reerguesse. A pandemia acabou freando esse crescimento que imaginávamos ser imediato, mas, por outro lado, a própria reconfiguração da via acabou se adequando ao novo perfil dos espaços públicos ao ar livre pós-pandemia, com calçadas mais largas, mais espaço para os pedestres”, afirma a coordenadora do Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin.

As propostas finalistas serão documentadas e transformadas em um estudo de caso através de um workshop de contadores de histórias com o cineasta Cassim Shepard, professor na Universidade de Columbia, Nova York. Após isso, serão escolhidos três estudos vencedores, que serão oficialmente reconhecidos pelo BID e farão parte de um programa de intercâmbio em uma cidade na Europa conhecida pela inovação urbana.

O resultado está previsto para ser divulgado em maio. “É uma satisfação muito grande ter participado do projeto desde o início e hoje, com ele já entregue para a população e aprovado, receber esse reconhecimento em nível internacional. É a prova de que o que a Prefeitura Municipal fez agregou um valor imensurável à cidade”, reforça a engenheira civil Joice Iahn.

O consultor em Arquitetura e Urbanismo do Reviva Campo Grande, Cristiano Almeida, destaca o reflexo que a obra de requalificação trouxe para a população. “Ganhamos em qualidade de vida de várias maneiras. A 14 de Julho ficou mais arborizada, segura e confortável. Passou a contar com calçadas amplas e piso padronizado, totalmente acessível, mais agradável visualmente sem os fios aparentes e muito mais bonita com o paisagismo. Agora, com a revitalização do microcentro prevista para começar neste primeiro semestre, a região vai ficar ainda melhor”.

Organizadores

O Concurso Innopolis é organizado pela Rede de Cidades do BID, que está na Divisão de Desenvolvimento Urbano e Habitação (HUD), e é uma plataforma que promove a inovação por meio do intercâmbio de conhecimentos, experiências e boas práticas entre cidades da América Latina e do Caribe.

A Rede incorpora mais de 200 cidades, principalmente cidades intermediárias e metropolitanas, com um alto índice de crescimento urbano. Desde a sua consolidação em 2017, a Rede organizou diversas atividades regionais e setoriais (fóruns, workshops, seminários temáticos, entre outros) com o objetivo de proporcionar aos prefeitos e responsáveis técnicos um espaço de troca de conhecimentos e informações sobre soluções aos principais desafios urbanos da atualidade.