Profissionais aprovados em concursos são convocados para assumirem cargos na prefeitura

Aprovados em concursos são convocados para assumir cargos na prefeitura - ( Foto: CG Notícias )

A Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou, através de publicação do dia 21 de dezembro no Diogrande, mais 27 profissionais aprovados em concursos feitos em 2016 e 2019. Dentre os aprovados, há professores, cargos da área da saúde e previdência.

Dentre os profissionais aprovados no certame para composição do quadro permanente de servidores da prefeitura, realizado em 2016, foram chamados três agentes fiscais enfermeiros e um odontólogo, um odontólogo PSF e um periodontista, um professor de história e um de inglês – ambos para darem aula na segunda etapa do ensino fundamental.

Os profissionais aprovados no concurso para integrar o quadro permanente de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizado em 2019, que foram convocados nessa segunda-feira são 17 técnicos de enfermagem e dois auxiliares em saúde bucal.

Todos esses profissionais devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), na Avenida Afonso Pena, 3297, com a documentação em mãos, para assumirem seus cargos. A lista dos convocados está disponível no diário oficial de segunda-feira.