Produtos de MS são expostos em feira nacional de turismo rural

Sebrae/MS viabilizou presença de produtos do estado na Ruraltur

Entre os dias 1º a 04 de setembro, acontece a 16ª edição da Ruraltur – Feira de Turismo Rural do Brasil. Neste ano, o evento será totalmente digital, com transmissão online para diversos países. A feira conta com mais de 200 lojas virtuais de produtos e serviços exclusivos. Deste total, o Sebrae/MS viabilizou a participação de 12 empreendedores de Mato Grosso do Sul.



A Ruraltur busca fomentar o turismo rural envolvendo elos da cadeia produtiva do Turismo, Agronegócios e da Economia Criativa. Em 2020, o evento tem como tema “A Inteligência do Turismo Rural” e contará com uma programação voltada para o desenvolvimento do setor no País. O público poderá acompanhar também, de forma online e gratuita, visitas técnicas e apresentações culturais.



Para a analista do Sebrae/MS, Anekelly Oliveira, a Feira apresenta grandes oportunidades para o mercado local. “A pandemia acelerou o processo de digitalização das empresas e o trade turístico possui uma cadeia produtiva bem robusta. Um evento como este proporciona uma experiência diferenciada, e uma visibilidade ampliada por contar com a participação de outros países, além da maior possibilidades de vendas”, destaca.



Pelo Estado, participam as lojas virtuais de produtos e serviços da Tar & Tar, Doce Conquista, Spadoni Artes, Acepan, PH Cosmetics, Artesanatos e Restaurante Pioneiro, Maria Karaguatá, Estância Mimosa Ecoturismo, Mel Zen, Flor de Xaraés, Taboa Cachaça e Sítio Harmonia.



“A ruraltur é uma feira tradicional que acontece anualmente, participamos no ano passado e foi uma experiência incrível que proporcionamos aos nossos empresários, de ter o contato com atividades do mesmo segmento a fim de demonstrar que podemos qualificar nossos atrativos e produção associada sem perder a essência de nossa cultura. Com a pandemia, decidimos ser uma ótima iniciativa para apoiar nossos empresários e prepará-los para a retomada das atividades”, complementa Anekelly Oliveira.



Turismo Rural

Para promover e fortalecer os negócios e destinos do turismo rural do Brasil, a Feira contará ainda com uma série de ações voltadas para as atividades econômicas vinculadas ao turismo rural. Em parceria com a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, a Ruraltur promove o “Encontro Digital dos Estudante de Turismo com Foco no Turismo Rural e de Natureza”, que acontecerá durante a programação do dia 4 de setembro.



A feira será responsável por sediar também a segunda edição da Conferência Intercontinental de Turismo Rural (CINTURR), organizada pelo Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural Brasil Rural. A conferência contará com palestrantes do Uruguai, Brasil, Venezuela, Portugal, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Equador, Cabo Verde, México, Colômbia e Peru.



Para participar da programação, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento: ruralturdigital.com.br/, onde é possível conferir a lista de produtos e serviços de MS.