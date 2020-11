Produtos da Feira de Orgânicos da Praça do Rádio são todos certificados

Feira de Orgânicos - (Foto: Secom MS)

Todos os agricultores familiares, que comercializam sua produção na Feira de Orgânicos da Praça do Rádio, na Capital, já tem seus produtos certificados, e podem oferecer ao consumidor legumes, hortaliças, ervas e frutas diferenciadas e com preço competitivo.

Isso, graças a ação da Semagro, através do Programa Pro-Orgânico (Plano de Agroecologia, Produção Orgânica e Extrativismo Sustentável Orgânico de Mato Grosso do Sul), que auxilia estes produtores no processo de certificação.

Lançado em junho de 2020 pela Semagro, o Programa já auxiliou produtores de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Sidrolândia e Jaraguari e todos obtiveram a certificação de orgânico em Mato Grosso do Sul.

A certificação de produto orgânico é feita por auditoria de uma entidade certificadora. O governo do Estado destacou um técnico para auxiliar os produtores na elaboração do plano de manejo orgânico e apoio no processo de certificação, que é bastante burocrático.