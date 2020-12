Procon estadual promove ações sobre o uso seguro do Pix

Pix, o novo sistema de pagamentos e transferências lançado pelo BC - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

O Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) firmou parceria com a Associação Brasileira de Procons – ProconsBrasil para orientar o consumidor sobre o uso seguro do Pix, novo método de pagamentos do Banco Central, lançado em 16 de novembro para todos os correntistas no Brasil.

A medida foi tomada em virtude do levantamento de dúvidas a respeito da utilização do recurso bancário. Para solucionar eventuais questionamentos, o órgão disponibilizou servidores da Coordenadoria de Atendimento, Orientação e Fiscalização – CAOF, que auxiliarão e encaminharão as demandas realizadas.

Segundo o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Monteiro, “a utilização do Pix, ferramenta que veio para dinamizar operações de crédito, é bastante segura. Mas, é sempre bom manter o máximo de atenção uma vez que não será surpresa começar a aparecer pessoas de má índole tentando tirar proveito e fraudar operações”.

O Pix é a novidade bancária do ano. Através do recurso, em instantes é possível efetuar pagamentos e transferências. Estas, podem ser realizadas, diferentemente da TED e DOC, para outras instituições bancárias, a qualquer momento, sem restrições de horários, em qualquer dia da semana, inclusive feriados, de forma gratuita.