Procon Estadual manterá posto avançado de atendimento na Black Friday entre quinta e sexta-feira

Entre hoje (26) e amanhã (27), o Procon Estadual manterá um posto de atendimento na Rua Barão do Rio Branco, próximo à 14 de Julho(em frente a agência da Caixa Econômica Federal).

Os servidores do Procon Estadual em parceria com o Procon Municipal de Campo Grande, permanecerão à disposição dos consumidores no período de 7h30 às 17h com objetivo de auxiliar e orientar nas compras e, se necessário, encaminhar solução para algum problema que for apresentado em caso do consumidor que se sentir enganado nas promoções que vêm sendo divulgadas, relacionadas à Black Friday.

“A nossa equipe está apta a orientar e sanar dúvidas dos consumidores durante estes dias de possibilidades de compras com preços mais acessíveis. Lembro que é necessário se manter alerta para não cair no conto de alguns comerciantes menos escrupulosos que, também, querem aproveitar a época para aumentar seus ganhos”, comenta o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.