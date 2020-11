Procon Estadual autua supermercado em Jaraguari depois de identificar diversas irregularidades

Entre as mercador havia 148 quilos de carne, parte apresentando características de deterioração e embalagens rompidas - (Foto: Divulgação/Procon-MS)

Atendendo a denúncias de consumidores locais, a equipe do PROCON-MS realizou fiscalização no mercado Tachinha, na Vila Jatobá, em Jaraguari, onde flagrou várias irregularidades que causam prejuízos ao consumidor. A ação foi divulgada nesta manhã (18) pelo Procon Estadual.

Foram identificados centenas de produtos expostos à venda com prazo de validade expirado, mercadorias sem apresentar qualquer das informações consideradas essenciais tais como peso, validade, procedência entre outros. Foram encontrados ainda produtos com embalagens rompidas e amassadas e por estarem abaixo da temperatura indicada para sua conservação.

O destaque foi para produtos com validade expirada, tais como 158 unidades de temperos diversos, alguns dos quais vencidos desde janeiro deste ano, 38 pacotes entre bolachas e biscoitos, 25 embalagens de pipoca para micro ondas e mercadorias em menor quantidade, como composto lácteo, pão de queijo, sementes de hortaliças, iogurte, cerveja, gelatina e chantili. Também com validade vencida, havia produtos suínos (ponta de costela, joelho e pele tipo torresmo).

Entre as mercadorias sem informações havia 148 quilos de carne, parte apresentando características de deterioração e embalagens rompidas, o mesmo ocorrendo com 35 quilos de linguiça, cinco quilos de pão de queijo, açúcar cristal, temperos, pizzas, pães caseiros.

Todos os itens impróprios ao consumo foram descartados de modo a não poderem voltar às prateleiras.

O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, reitera que o consumidor que se sentir prejudicado na sua relação de consumo deve formalizar reclamação no órgão estadual de defesa do consumidor que desencadeará ações no sentido de inibir abusos de fornecedores.