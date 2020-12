Procon CG encontra variação de preço de mais de 300% nos produtos típicos natalinos

Produtos típicos natalinos - (Foto: Divulgação)

A variação de preço nos produtos típicos natalinos passou de 300% neste ano, conforme mostra a pesquisa realizada pelo Procon Municipal em estabelecimentos comerciais de Campo Grande. A maior variação foi encontrada em produtos de decoração, seguida de frutas secas com mais de 120%.

Segundo o Procon, o objetivo é alertar o consumidor quanto a variação de preço de cada local e possibilidades de compra para todos os bolsos. De acordo com a pesquisa, a maior variação encontrada em estabelecimentos de decoração foi de 301%. “Os produtos decorativos de forma geral foram os que apresentaram maiores variações de preços entres os estabelecimentos pesquisados”, informou o órgão em nota.

Já nos mercados, as altas variações de preço ficaram por conta da amada por uns e odiada por outros, uva passa, com menor valor de R$ 4,50 a R$ 9,50 em 200g. Em seguida vem a Castanha do Pará com variação de 118% entre os estabelecimentos. A maior variação de preços foi entre as castanhas, frutas secas e frutas cristalizadas.

Locais pesquisados:

Planeta – Avenida Afonso Pena 1919

Paulistão – Avenida Calógeras 2283

Lojas Americans – Rua 14 de Julho 1781

Giga – Rua Dom Aquino 1360

Bazar São Gonçalo – Rua Maracaju 1305

Havan – Rua Cônsul Assaf Trad 1456

Assaí: Av Consul Assaf Trad, s/n, Mata do Jacinto

Atacadão: Av Consul Assaf Trad

Extra: Rua Maracaju,1427, Centro

Fort Atacadista: Rua São Borja, 586

Mister Junior: Avenida Tamandaré 508, Vila Planalto

Supermercado Nunes: Avenida Euler de Azevedo, 3440, Jardim Alto São Francisco

Supermercado Legal: Rua São Paulo, 626, São Francisco

Supermercado Pires: Rua das Balsas, 339

Supermercado Gaúcho: Avenida Norte 211- Monte Castelo