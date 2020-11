Procon encontra diferença de até 234% em preços de produtos de cesta básica na Capital

Levantamento foi realizado pelo Procon/MS - (Foto: Reprodução/Procon-MS)

O Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) divulgou nesta segunda-feira (23) que destacou uma equipe do setor de pesquisa para a realização de levantamento de preços de 171 produtos na Capital. Como 19 destes itens não constavam em, pelo menos, três dos estabelecimentos consultados, são divulgados apenas 152.

A pesquisa revela que a maior diferença encontrada nos preços foi de 234,45%, encontrada no molho de tomate, com embalagem de 340/350g. A menor variação, de 5,01%, ficou para a farinha de trigo, em embalagem com 1 Kg.

Em produtos de limpeza, o levantamento detectou diferença de 121,21% em relação a esponja de aço, de 60g. O detergente líquido de 500ml obteve a menor variação, de 17,45%.

Como ocorre normalmente, foi estabelecido comparativo entre a pesquisa realizada há três meses e a atual, em que se considerou 123 produtos diferentes, dos quais, 96 se referem a alimentos e, os 26 restantes, à limpeza. Desse total, 77 produtos alimentícios apresentaram aumento de preços e 19 tiveram redução. Já higiene e limpeza, dos 27 itens, 22 tiveram preços acrescidos, três sofreram redução e um não apresentou variação.