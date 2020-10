Maioria dos campo-grandenses vão presentear crianças com roupas e brinquedos

O Dia das Crianças é um período de grande movimentação econômica para o comércio em geral - (Foto: Agência Brasil)

O Dia das Crianças é um período de grande movimentação econômica para o comércio em geral. Entre os dias 28 de setembro a 6 de outubro, o Procon Campo Grande (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor) realizou pesquisa de intenção de compras para o Dia das Crianças com 40 consumidores que estavam em atendimento no órgão.

A pesquisa demonstra que 77,28% dos entrevistados vão presentear com brinquedos e roupas.

Em comparação aos preços, praticados em outubro de 2019, com os praticados atualmente, 50% acham que os preços estão mais caros, 32% acham que os preços não estão mais caros e apenas 18% acham que é mesma média de 2019.

O subsecretário, Vinícius Viana Alves Corrêa, ressaltou a importância da pesquisa de preço na hora das compras, bem como alerta aos pais para prestarem atenção na faixa etária dos brinquedos a fim de evitar acidentes e se os produtos têm o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”.

Segundo a pesquisa, a boa notícia para os filhos e para o comércio da capital é que, 71% pretendem ir às compras para presentear os filhos, os principais pontos de compra dos campo-grandenses continuam sendo o comércio popular que irá receber 36% deles, mas 27% ainda não decidiram. De acordo com os pais, 54,55% irão gastar entre R$ 100,00 e R$200,00. Quanto a influência na hora das compras, 36% disseram ser influenciados por promoção/ofertas, enquanto 28% pelo atendimento e apenas 14% compram por influência das crianças.

Cuidado e atenção na escolha

Ao escolher um brinquedo é importante observar, além da procedência, a indicação de faixa etária, pois o produto pode conter peças soltas ou móveis que são facilmente engolidas por crianças abaixo da idade recomendada, bem como impróprio para a fase de desenvolvimento delas.

E para evitar problemas, certifique-se quanto à possibilidade de troca e sempre teste os brinquedos na loja, principalmente os eletrônicos.