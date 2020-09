Procon autua unidade dos Correios na Capital

Unidade de franquia dos Correios foi autuada na Capital - (Foto: arquivo Procon/MS)

Uma unidade dos Correios em Campo Grande foi autuada pelo Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), segundo informações divulgadas pelo órgão nesta quinta-feira (17). A loja, na área central da Capital, foi notificada pois ocorreram denúncias sobre desrespeito aos direitos do consumidor.

Uma delas, confirmada posteriormente por agentes do Procon Estadual, apontava para a existência de apenas um funcionário no atendimento, embora quatro guichês estivessem disponíveis para uso. No caixa preferencial não tinha nenhum colaborador para prestar os serviços no estabelecimento.

Outro problema percebido foi a falta de senhas para o controle da sequência de atendimento a ser seguida por todos que ocupam o espaço do lugar. Ainda foi encontrada uma placa de aviso preferencial que não atendia às normas da legislação sobre a inclusão da identificação de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Quem possui fibromialgia também não podia encontrar informações que identificassem prioridade para o atendimento na agência para esse público. As denúncias foram fiscalizadas e dadas como procedentes pelo Procon/MS.