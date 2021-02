Prioridade de Biden é aprovar o próximo pacote fiscal, afirma Jen Psaki

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos - Foto: Divulgação

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse nesta terça-feira, 16, que a prioridade do presidente dos EUA, Joe Biden, é garantir a aprovação de sua proposta fiscal de US$ 1,9 trilhão no Congresso americano.

Em coletiva de imprensa, Psaki afirmou também que o governo Biden está no controle da resposta à pandemia de covid-19, mas que é preciso considerar o que foi herdado da administração Trump, como falta de suprimentos e de profissionais responsáveis por aplicar as vacinas.

Psaki disse ainda que o governo americano está ampliando o fornecimento de vacinas contra a doença aos Estados do país para 13,5 milhões de doses por semana. Segundo a porta-voz, houve um aumento de 57% na distribuição dos imunizantes desde que Biden tomou posse, em 20 de janeiro.