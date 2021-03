Principais ruas da região do Tiradentes e São Lourenço são desinfectadas

Desinfecção nas ruas Marquês de Pombal, Marquês de Lavradio e José Nogueira Vieira, na região dos bairros Tiradentes e Jardim São Lourenço - (Foto: Denilson Secreta)

Nessa quinta-feira, a Prefeitura de Campo Grande realizou a desinfecção nas ruas Marquês de Pombal, Marquês de Lavradio e José Nogueira Vieira, na região dos bairros Tiradentes e Jardim São Lourenço. Foram duas equipes trabalhando manualmente, no período noturno após o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Essa é a terceira vez que a região é desinfetada.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Rudi Fiorese acompanhou os trabalhos e destacou a importância da população também contribuir com os cuidados pessoais diários. “Hoje serão desinfectadas quase 5 Km dessa região, estamos priorizando fazer os lugares que possuem maior circulação de pessoas, principalmente em região de comércio. Essa é um das medidas que a prefeitura está tomando, mas é sempre bom alertar a população para não reduzir dos seus cuidados pessoais, higienizar as mãos, usar álcool em gel, evitar aglomeração e não ficar em local público sem máscara”.

Segundo o empresário Alex Ramalho, comerciante da região, a desinfecção é uma importante ação para controlar a disseminação do novo coronavírus. “A gente acha importante esse trabalho de desinfecção porque complementa o nosso feito internamente dentro do restaurante. Com isso, não só nossos clientes se sentem mais seguros, mas nossos colaboradores também”.

A desinfecção teve início na segunda-feira (8), pelos terminais de ônibus General Osório, Nova Bahia e o Ponto de Integração Hércules Maymone. As ruas da Divisão e a Santa Quitéria, umas das principais vias da Região do Anhanduizinho, receberam a desinfecção na terça-feira (9). Na quarta (10), foi a vez da Rua 14 de Julho.

Para os trabalhos são mobilizados servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).