Primavera se despede com calor de 38°C e pancadas isoladas de chuva 

O último dia da estação das flores amanhece com tempo firme, mas no período da tarde haverá aumento de nuvens e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em todas as áreas, especialmente na região do bolsão.

A umidade relativa do ar pode atingir os 30% neste domingo, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento no período da tarde especialmente nas regiões sul, central e leste.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 23°C e máxima de 38°C. Para a capital a variação está estimada em 24°C a 33°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Geone Bernardo