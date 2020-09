Final de semana de sol e sem nuvens

As temperaturas devem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 39 graus. - ( Foto: Divulgação secom ms/Monica Aves)

De acordo com informações do site Climatempo, o final de semana será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. A noite o tempo estará aberto e ainda sem nuvens.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 39 graus.

Não há chances de chuvas, e o que preocupa é a umidade relativa do ar, que pode chegar a 19%, ou seja, nível de estado de alerta. A orientação é para que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e também a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Lembrando que a Defesa Civil Estadual possui um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber por SMS avisos climáticos importantes, como os baixos índices de umidade relativa do ar, pode enviar uma mensagem de texto para o número 40.199 com o CEP de interesse. O serviço é gratuito.

Um único usuário pode cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros Militar (telefone 193).