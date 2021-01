Previsão de chuva se mantém para todo Estado nesta terça-feira

Chuva em Campo Grande - (Foto: Geliel Oliveira/Arquivo)

A atuação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina contribui para o desenvolvimento de instabilidades e chuvas mais abrangentes e intensas no centro-sul do país, principalmente em Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira (5) o Instituto Nacional de Meteorologia manteve dois alertas (amarelo e laranja) ativos para o Estado com aviso de chuvas entre 50 e 100 milímetros de acumulados e ventos entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As condições esperadas ao longo do dia são de céu nublado a encoberto. As temperaturas estarão amenas no Estado, que pode registrar mínima de 21°C e máxima de até 32°C ao longo do dia. Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 100% a 40%.

Para Campo Grande a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva durante todo o dia. As temperaturas podem variar entre 20°C a 28°C.

Em Dourados o tempo fica fechado e as chuva serão frequentes. Temperaturas podem variar de 22°C a 25°C.

Três lagoas terá manhã de céu parcialmente nublado e a partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuvas. As temperaturas podem variar entre 24°C a 34°C.

Em Corumbá o tempo ficará nublado com pancadas de chuva durante todo dia. Variação de temperatura entre 23°C a 27°C.

A previsão é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.