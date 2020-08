Prestes a completar uma década em Campo Grande, Loja Etna fecha as portas

A empresa chegou a Cidade junto à inauguração do Shopping Norte Sul Plaza no ano de 2011 - (Foto: Google Maps)

Após nove anos na Capital a loja Etna fecha suas portas. A empresa confirmou através de nota a imprensa o fechamento de sua unidade em Campo Grande, suas atividades na cidade foram encerradas ontem (30).

De acordo com a nota a medida faz parte do processo constante de revisão de performance das lojas da rede, que tem concentrado seus esforços em ganho de eficiência. A Etna segue com seu atendimento aos clientes através da loja online, realizando entrega de seus produtos para todo o Brasil.

Chegada a Cidade Morena

A empresa chegou a Cidade junto à inauguração do Shopping Norte Sul Plaza no ano de 2011, cotada como uma das âncoras do Shopping, seu espaço era de sete mil metros quadrados ofertando ao consumidor variados produtos. A loja se tornou a queridinha, principalmente para os amantes em decoração.