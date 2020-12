Preso mais um homem acusado de matar a ex-companheira a facadas no Rio

Um homem foi preso na noite de terça-feira, 29, acusado de assassinar a ex-companheira, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, em mais um caso de feminicídio neste fim de ano. Segundo a Polícia Civil do Rio, Roberta Pedro de Oliveira foi assassinada na própria terça-feira.

O acusado se entregou à noite, na 23ª Delegacia de Polícia, no Méier, também na zona norte. Foi então encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.

"Ele foi autuado em flagrante por feminicídio contra sua ex-companheira e lesão corporal contra a ex-cunhada", informou, em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Na véspera do Natal, chamou a atenção de todo o País o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 anos. Ela foi morta, a facadas, pelo ex-marido, Paulo José Arronenzi, de 52 anos, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O crime foi cometido na frente das três filhas do casal (duas gêmeas de 7 anos e uma de 9 anos).

Com o assassinato de Roberta no Complexo do Alemão, são pelo menos oito os casos semelhantes registrados no atual período de festas de fim de ano no Brasil.

Pelos menos em três dos casos registrados, os assassinatos foram cometidos a faca e na frente dos filhos. Além do Rio, houve registros em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul.