Presidente participa de formatura de 485 policiais militares, no Rio

O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formatura de 485 policiais militares no Rio de Janeiro. A cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (18), no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).

Em seu discurso, Bolsonaro ressaltou a missão dos novo policiais, que dão a própria vida para defender os demais cidadãos. "O trabalho de vocês é um dos mais sublimes do Brasil. Oferecem a sua vida pela vida de terceiros. Por muitas vezes, vocês estarão sós, terão apenas Deus ao seu lado. Se preparem cada vez mais. Porque numa fração de segundo está em risco a sua vida", disse o presidente.

Estiveram presentes o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto; o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), entre outras autoridades.

A turma é originária do concurso de 2014 e integra o total de 1.885 policiais militares formados nos últimos dois anos. Cerca de 1,5 mil alunos seguem em formação no Centro de Formação.

Ao longo de um ano de curso, além das aulas voltadas para patrulhamento e uso de armamentos, a filosofia do policiamento de proximidade também fez parte da instrução dos novos policiais.

"Estes novos soldados serão direcionados para atuarem mais próximos da população, visando o aumento da sensação de segurança, a integração com a sociedade e a consequente redução dos índices de criminalidade", explicou o Secretário de Estado de Polícia Militar e comandante-geral, coronel Rogério Figueredo.

Acontece agora no #CFAP a formatura dos novos 485 policiais militares. Participam da solenidade, além do Secretário da #PMERJ, Cel Rogério Figueredo, o Presidente da República, @jairbolsonaro, e o Governador do #RiodeJaneiro, @claudiocastroRJ, entre outros convidados. pic.twitter.com/c4KPgLo6xU