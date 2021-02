Prêmio Ana 2020 apresentará reportagens finalistas em lives

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana) começará, na próxima segunda-feira (22), uma série de transmissões online ao vivo para apresentar à sociedade as reportagens finalistas do Prêmio Ana 2020. Entre os escolhidos na categoria Comunicação, está a série especial de reportagens Vidas Secas no País das Águas, produzida por uma equipe jornalística da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e publicada pela Agência Brasil.

A reportagem é assinada pelo jornalista Luiz Cláudio Ferreira e mais 15 profissionais da EBC, entre repórteres, editores, produtores e equipe técnica. Segundo Ferreira, a ideia do projeto era sensibilizar leitores sobre o uso indiscriminado da água no Brasil no período em que a obra Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, completava 80 anos de publicação. "Descobrimos em pleno sertão experiências de reaproveitamento de água que podem servir de exemplo para produtores rurais”, afirmou o profissional. O foco das reportagens é o uso consciente e sustentável de recursos hídricos no Brasil.

Os critérios avaliados pela comissão julgadora do Prêmio Ana 2020 são: efetividade, inovação, impactos social e ambiental, potencial de difusão, sustentabilidade e adesão social. Para a categoria Comunicação, o critério de sustentabilidade é aplicável.

O anúncio dos vencedores das oito categorias será em março, após ter sido alterado em novembro de 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a agência, 695 reportagens foram inscritas - recorde para o prêmio.

As lives de apresentação dos finalistas podem ser acompanhadas no canal da Ana.

Veja a lista das reportagens selecionadas.