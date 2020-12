Premiê da Eslováquia testa positivo para covid após cúpula da EU

O primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matovic, anunciou nesta sexta, 18, que testou positivo para o novo coronavírus uma semana depois de participar de uma cúpula da União Europeia em Bruxelas, na qual o presidente da França, Emmanuel Macron, acredita ter se infectado. Vários líderes europeus que se reuniram com Macron nos últimos dias adotaram isolamento preventivo. "Hoje eu sou um de vocês", disse Matovic em sua página no Facebook.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.