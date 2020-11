Prefeitura vai instalar 20 mil lâmpadas e até março ampliará em 40% iluminação de LED em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande planeja instalar até março de 2021, 20 mil luminárias e assim ampliar em 40% a iluminação pública de LED em Campo Grande. São lâmpadas mais econômicas, de maior durabilidade e luminosidade que as de vapor de sódio que serão substituídas, conforme estudo técnico da Divisão de Iluminação Pública da Sisep.

O extrato firmado com a empresa fornecedora para a compra de um lote de 13 mil luminárias está publicado na edição do dia 6 de novembro de 2020 do Diogrande. Ao longo dos próximos 12 meses serão investidos R$ 27,8 milhões na compra de 70 mil luminárias de LED, que substituirão as de vapor de sódio. Com este planejamento, até outubro de 2021, praticamente toda a iluminação pública da cidade (97,5%) será de LED, com o número de lâmpadas passando de 51.200 mil para 117 mil.

A Divisão de Iluminação Pública da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) projeta instalar em média 5 mil lâmpadas por mês. O cronograma foi definido levando em conta a capacidade de entrega da indústria. Serão adquiridas 10 mil lâmpadas de maior potência ( 200 W); 30 mil de 100 w e 30 mil de 100 w. As de 200 w serão instaladas em super postes instalados em avenidas; as de 100w em parques e praças e as de 150w na iluminação pública das demais ruas. Desta vez, a partir da avaliação dos engenheiros eletricistas da Sisep e dos próprios moradores, não foram adquiridas lâmpadas de 50w, optou-se por lâmpadas de maior luminosidade.

O número de luminárias de LED já instaladas corresponde a aproximadamente 46% da iluminação pública da cidade e, com isso, já tem garantido economia de consumo de energia, que é revertido em mais investimentos para substituição das lâmpadas de sódio. O consumo registrado em maio deste ano (5.668.953,00 kWh) é 26% menor que o de igual de período de 2018 (7.522,74 kWh).

Economia

O estudo de viabilidade técnico-econômica, elaborado em 2017 pela Divisão de Iluminação Pública da Sisep, mostra que o gasto médio com energia elétrica por luminária, onde há a substituição, cai 42,72%, de R$ 28,86 para R$ 16,53 por lâmpada, enquanto a despesa com a manutenção tem redução de 65,97%, de R$ 14,05 para R$ 4,78.

Esta economia é possível porque enquanto uma lâmpada a vapor de sódio funciona de 15 a 30 mil horas, precisando ser substituída, aproximadamente quatro anos após ser instalada, as de led podem durar até 50 mil horas, ou equivalente a 12 anos de vida útil, gerando economia com mão de obra e material.