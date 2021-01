Prefeitura vai iniciar pavimentação de 106 KM de vias em 13 bairros

A pavimentação de mais de 100 quilômetros de ruas corresponde ao dobro do perímetro asfaltado em 2020 - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande vai pavimentar 106 quilômetros de vias em 13 bairros de Campo Grande. As obras, com investimento de mais de R$ 100 milhões, incluem rede de esgoto, calçadas, sinalização e pavimentação.

Serão beneficiados moradores do Nova Campo Grande, Nova Lima (etapas C e D); Santa Luzia (etapa B); Ramez Tebet, Rita Vieira, Parque Dallas , Oliveira, Parque dos Girassóis, Centenário, Los Angeles, Vila Lidia, Marli e Jardim Seminário.

A pavimentação de mais de 100 quilômetros de ruas corresponde ao dobro do perímetro asfaltado em 2020, quando foram feitos 46 km nos bairros Santa Luzia, Oscar Salazar, Zé Tavares , Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral e Nova Lima.

Após 35 anos de espera, quem mora no Bairro Nova Lima ( etapa B), no quadrilátero formado pelos ruas Jerônimo de Albuquerque, Francisco Pereira Coutinho, Marquês de Herval e Zulmira Borba, vão comemorar o Natal e o Ano Novo em um bairro com toda Infraestrutura. Ficou para janeiro apenas a construção de uma rotatória na confluência da Jerônimo de Albuquerque com a Marquês de Herval (que terá um um trecho duplicado). Também será duplicado o último trecho da Zulmira Borba (entre a Jerônimo de Albuquerque e a Franscisco Pereira Coutinho).

A chegada do asfalto é comemorada por moradores como dona Ambrosina Borges, que mora na Rua Cláudio Manoel da Costa . “Quando mudei pra cá, em 1985, isto mais parecia um trieiro que uma rua “, recorda.

O comerciante Pedro Teixeira , estabelecido na Avenida Carlota Joaquina, planeja investir na reforma do salão, na expectativa de que o movimento vai melhorar.

Serão mais 45 km de pavimentação no bairro, divididas entre etapas C e D, que começa na Avenida Zulmira Borba e se até a Avenida Lino Villacha, na divisa com os bairros Jardim Anache e Columbia.