Prefeitura realiza desinfecção de ruas no Aero Rancho, força-tarefa preventiva já percorreu todas as regiões Campo Grande

O objetivo é que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto moradores quanto comerciantes e clientes não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo, já que são usados produtos químicos durante a ação - (Foto: Diogo Gonçalves)

A Prefeitura de Campo Grande continua com as medidas preventivas contra o contágio da Codiv-19. Os serviços de desinfecção e higienização das ruas com maior fluxo de pessoas e veículos percorrem nesta terça-feira (21) o Bairro Aero Rancho.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Púbicos (Sisep), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Metropolitana estarão na região por volta das 19h para organizar o trânsito, avisando moradores e comerciantes com antecedência para iniciar os trabalhos de desinfecção. A ação será feita em duas etapas, a primeira na Avenida Presidente Tancredo Neves e outra na Avenida Ezequiel Ferreira Lima.

A ação que faz parte das medidas da Prefeitura de enfrentamento contra transmissão de coronavírus em Campo Grande já percorreu todas as regiões da cidade e mais de 20 bairros foram descontaminados. Para a limpeza dos locais, na ação de hoje deverão ser utilizados um (1) caminhão pipa – com capacidade para 25 mil litros de água e hipoclorito de sódio, um canhão dispersor, um vaporizador e uma bomba costal.

A força-tarefa desta medida preventiva completam quatro meses. O objetivo é que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto moradores quanto comerciantes e clientes não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo, já que são usados produtos químicos durante a ação.

Além de diversos bairros em todas as regiões, as feiras livres, 14 de julho e Terminais de Ônibus, Feirona e Mercadão Municipal passaram pelo processo de higienização.