Prefeitura prorroga prazo de inscrições para o concurso da Guarda Civil Metropolitana

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta segunda-fera (01), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital nº 02/2020, que prorroga o prazo das incrições para a prova do concurso público para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana para o dia 15 de março de 2021 e pagamento do Boleto até 16 de março de 2021, em horário de expediente bancário. O cronograma das datas atualizadas será disponibilizado no site do Instituto SELECON.

O concurso oferece 273 vagas e salário de 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. A inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, o Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.

A prova objetiva de conhecimentos será realizada no dia 16/05/2021, das 8h30min às 12h30min. O local de prova, com endereço, a sala, e o horário da prova serão informados ao candidato por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), a ser disponibilizado no dia 11/05/2021, no endereço eletrônico www.selecon.org.br.

São atribuições básicas do Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe:

Coordenar e executar o policiamento preventivo da cidade, para proteção dos bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias públicas, parques, praças, jardins, edifícios públicos e quaisquer outros de domínio público municipal; exercer funções de poder de polícia administrativa, por atribuição legal ou delegação específica, para o cumprimento do disposto na Lei n. 2.909, de 27 de julho de 1992, que instituiu o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande.

E, também, prevenir, inibir, coibir, pela presença e vigilância, as infrações penais e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, para prevenir, em especial, a ocorrência de atos ilícitos, danos, vandalismo e sinistros; planejar, coordenar e executar as atividades de preservação e proteção de bens, equipamentos e prédios públicos do Município de Campo Grande, em especial, unidades escolares e saúde, centros de assistência social, museus e prédios utilizados na prestação de serviços públicos de competência municipal.

E, fiscalizar a utilização adequada dos parques, jardins, praças, cemitérios, mercados públicos e feiras-livres, além de outras áreas do patrimônio natural do Município, para proteção e conservação do meio ambiente e defesa da fauna e da flora; organizar, coordenar e implementar ações, serviços e operações de defesa civil no território do Município de Campo Grande, especialmente, nas situações de calamidade pública e ocorrências de sinistros que importem em danos a bens e pessoas.

E, atuar com ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local; desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; entre outras atribuições descritas no Edital.

O Edital completo está publicado no suplemento do Diogrande nº 6.151, que pode ser conferido no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/