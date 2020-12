Prefeitura prorroga prazo de inscrições para cursos gratuitos de capacitação em diversas áreas

Todos os cursos estão sendo ofertados na modalidade ensino a distância (EAD) - (Foto: Divulgação)

Quer começar o ano de 2021 com seu currículo preparado para uma vaga de emprego? A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal do trabalho, está oferecendo para toda a população 28 cursos de qualificação gratuitos nas mais diversas áreas. As inscrições vão até a próxima segunda-feira (14).

A ação, que é uma parceria com o Ministério da Educação, prepara e qualifica os trabalhadores para o mercado para que tenham mais oportunidades. Quem sabe não chegou a hora de alcançar aquela promoção na empresa que tanto deseja? Ou se qualificar para uma nova profissão? Ou ainda ter o próprio negócio?

Dentre os cursos mais procurados estão: Microempreendedor, Gestor de micro empresa, Agente de limpeza e conservação, Operador de supermercado, Promotor de vendas e Assistente de crédito e cobrança.

Para facilitar os estudos e ao mesmo tempo evitar aglomeração em tempos de pandemia, todos os cursos estão sendo ofertados na modalidade ensino a distância (EAD) e atendem jovens e adultos de variadas idades. Para mais informações acesse www.pronatecfunsatcg.com.br.