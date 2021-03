Prefeitura prorroga por mais 15 dias a proibição do corte no fornecimento de água

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial (Diogrande) desta sexta-feira (05), o Decreto n. 14.658, que prorroga os efeitos do Decreto n. 14.383, de 16 de julho de 2020, mantendo a proibição de corte no serviço de fornecimento de água na cidade de Campo Grande-MS, por mais 15 dias, em virtude da Pandemia da Covid-19 (coronavírus).

Conforme o documento:

“Art. 1º Fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias todos os efeitos do Decreto n. 14.383, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a proibição de corte no serviço de fornecimento de água na cidade de Campo Grande-MS, em virtude da Pandemia COVID-19 (Coronavírus).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de março de 2021.”