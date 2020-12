Prefeitura entrega residencial e 66 famílias realizam o sonho da casa própria

Mais 66 famílias realizaram o sonho da casa própria com a entrega das chaves do Residencial Jardim Inápolis, na manhã desta quinta-feira (17). Por conta da pandemia, a entrega foi simbólica e contou com a participação de apenas cinco famílias.

“Foram 10 anos de espera e hoje estou realizando meu sonho, muito feliz mesmo, é meu presente de natal”, comemorou a massoterapeuta Adrieli Meira.

O Residencial Jardim Inápolis foi construído com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, por intermédio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A unidade conta com 5 blocos com 4 apartamentos cada e 1 bloco com 6 apartamentos de 46,66 m².

O sorteio público foi realizado no dia 16 de agosto de 2019 durante o 2º Feirão Habita Campo Grande, na Cidade do Natal. “Através de sorteio público estamos conseguindo entregar com transparência, integridade e rapidez não só unidades habitacionais, mas esperança, nova perspectiva e sonhos realizados”, disse o prefeito Marquinhos Trad na entrega.

Na ocasião, 819 pessoas se habilitaram para concorrer às moradias sociais deste empreendimento, conforme determina a Lei Complementar n. 299 de 29 de maio de 2017, que instituiu a obrigatoriedade do sorteio público.

Em agosto, os moradores foram convocados para uma assembléia onde deliberaram sobre a instalação do condomínio, eleição do síndico, eleição do Conselho Consultivo, sendo três membros efetivos e um subsíndico, discussão e aprovação do valor da taxa condominial, discussão e aprovação do valor de implantação do condomínio e, por fim, discussão e aprovação do prazo para pagamento da taxa de implantação.

“É muito bom ter a casa própria, a sensação é ótima ainda mais em um condomínio tão bem feito e estruturado como esse. Para mim que sou cadeirante isso faz total diferença. No início fiquei meio desconfiado, mas é tudo muito transparente e correto”, concluiu Caio Zarzur, agente administrativo.