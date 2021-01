Prefeitura entrega premiação da Nota Premiada Campo Grande

Entrega do prêmio - (Foto: Denilson Secreta)

A vice-prefeita Adriane Lopes, na manhã desta sexta-feira (22) participou da entrega da premiação aos ganhadores do 8º Sorteio – NOTA PREMIADA CAMPO GRANDE. O evento aconteceu no estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

A vice-prefeita Adriane Lopes destacou que a NOTA PREMIADA DE CAMPO GRANDE prevê a distribuição de prêmios àqueles que contratarem serviços emitida por prestadores estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão de NFS-e.

“Esta é uma forma de incentivar nossa população pedir a nota fiscal. Isso representa um crescimento para o município e o investimento na qualidade de vida da população”. São pessoas que compraram no comércio de nossa Capital e hoje nós entregamos este prêmio com o objetivo de criar a cultura de pedir a nota fiscal”, acrescentou.

Os ganhadores do 8º Sorteio da “NOTA PREMIADA CAMPO GRANDE”, exercício de 2020, referente aos cupons de novembro, em que foram sorteados 3 (três) prêmios: Melissa Luany Ota Lima R$ 50 mil Antônio Carlos Diniz Linhares, R$ 15 mil e Izalda Vieira de Almeida Marques R$ 5 mil.

Melissa Luany Ota Lima foi premiada com R$ 50 mil, ressalta que vale a pena pedir a nota fiscal. Com o dinheiro do prêmio ela vai investir na reforma de sua casa.

Antônio Carlos Linhares a Nota Fiscal premiada é uma iniciativa do prefeito. “É um trabalho muito bom de incentivar o pessoal a cadastrar e pedir as notas fiscais”.

Para a aquisição do cupom é levado em conta o somatório dos valores das NFS-e recebidas no período de apuração, na proporção de um cupom eletrônico a cada R$ 20,00.