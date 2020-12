Prefeitura e Sebrae inauguram espaço exclusivo para atendimento ao microempreendedor

Espaço Sebrae - (Foto: PMCG)

Quem está pensando em empreender e não sabe por onde começar, quais procedimentos deve realizar antes de abrir seu negócio de forma legal, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal do Trabalho, firma mais uma parceria para estimular este tipo de serviço. Junto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a Prefeitura está com espaço aberto para sanar dúvidas, dar dicas de marketing e vendas e claro ofertar microcrédito aos futuros empresários.

O serviço que é um dentre tantos outros do Sebrae, agora está mais perto do cidadão, já que um espaço todo dedicado à eles foi organizado dentro da Funsat para atender quem busca saber mais sobre empreendedorismo e pensa em ter seu próprio negócio. A manicure Angélica Santos foi uma das primeiras a fazer o atendimento nesta segunda-feira (14). Ela conta que veio fazer o MEI e agora está tudo certo para ter seu negócio. “Estou aqui na Funsat vim regularizar meu MEI, agora está tudo certinho, tudo legal”, diz

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, a parceria vem ao encontro do atendimento das micros e pequenas empresas para que esse serviço seja mais rápido e eficiente, de forma que o futuro empresário que chegar na Funsat tenha todo o atendimento especializado voltado para as micros e pequenas empresas. “Queremos encurtar este caminho e fazer com que todos que buscam esse serviço sejam atendidod imediatamente, para que não precisem se deslocar outro lugar. A ideia é que a gente, junto com o Sebrae, faça um atendimento mais rápido, mais eficaz para esse empresário aqui na Funsat”, explica.

Diretor-presidente da Funsat, Luciano Martins, frisa que projeto faz parte do plano de retomada de crescimento e é nesse sentido que a Funsat projeta esse futuro. “A importância dessa parceria é que quanto mais oportunidades são ofertadas ao cidadão, mais estamos cumprindo a nossa missão”, diz.

Já a diretora executiva de planejamento e gestão estratégica da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin, pontua que a parceria é importantíssima no sentido de fomentar o empreendedorismo dentro das próprias estruturas da Prefeitura. “Muita gente, às vezes, não conhece bem o Sebrae, mas procura os serviços públicos, em especial, aqui a Funsat, onde busca emprego, e muitas vezes, ao invés do emprego pode empreender! Essa parceria está dentro do Plano de Recuperação Econômica e a ideia é fomentar o empreendedorismo, e inclusive, aqui, o empreendedor que vier procurar o serviço terá acesso as linhas especificas de microcrédito, com a Caixa Econômica Federal e o Sebrae. A Prefeitura irá fazer essa fonte para fomentar isso de forma mais ágil”, exemplifica.

Diretor presidente da Agência Municipal de tecnologia de Informação e Inovação, Paulo Fernando Cardoso, pontua a importância das tecnologias em todos esse serviços. “Tivemos muitas evoluções este ano na tecnologia oferecendo serviços digitais aqui nja Funsat, e isso é muito importante para continuar avançando em todos os serviços ofertados pela Prefeitura, e seus parceiros”, diz.

Gerente de atendimento e relacionamento do Sebrae, Neire Cólman, explica como funciona o processo. “O atendimento do MEI requer alguns procedimentos legais: abertura, encerramento, alteração, consulta na prefeitura dos Cnaes, a declaração do MEI (anual), impressão de boleto (R$ 56,00 mensais, incluso previdência privada). Esses seis serviços serão feitos na Funsat, além das informações que a gente passa de mídias sociais, de facebook, de instagram, de vendas e comercialização, de marketing para que esse empresário possa alavancar seu negócio”, diz.

Os atendimentos serão de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O atendiemnto será feito por um colaborador do Sebrae de maneira presencial, sem necessidade de agendamento e respeitando as normas de biossegurança adotadas na Funsat, lembrando que o uso de máscara é obrigatório. Interessados podem comparecer a Funsat, que fica localizada na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.