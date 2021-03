Prefeitura do Rio de Janeiro decreta que bares e restaurantes devem fechar às 17h

O município do Rio de Janeiro vai adotar medidas mais restritivas de funcionamento do comércio, para tentar combater a pandemia de covid-19. A partir desta sexta-feira, 5, e a princípio por uma semana, bares e restaurantes só poderão funcionar das 6h às 17h, com capacidade máxima de 40% de ocupação.

Entre 23h e 5h, será proibida a permanência das pessoas nas ruas e espaços públicos - a passagem das pessoas, desde que estejam em deslocamento, seguirá autorizada.

As medidas foram definidas durante reunião realizada na noite desta quarta-feira, 3, entre o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), segundo informou a assessoria do governo estadual. As medidas vão constar de um decreto municipal e serão anunciadas na manhã da quinta-feira, 4, por Paes.