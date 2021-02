PREFEITURA CONVOCA PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Prefeitura de Campo Grande convoca, através de publicação no Diário Oficial (Diogrande), desta segunda-feira (08), cinco candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, de forma temporária, para a função de Assistente Social e Psicólogo, referente ao Edital n. 13/2019-01, de 21 de agosto de 2019.

Os candidatos convocados deverão comparecer no Paço Municipal – Avenida Afonso Pena, 3297, Centro, nesta terça-feira (09), às 9h conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Diogrande, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O Edital n. n. 13/2019-38, com as listas nominais, pode ser conferido na edição desta quarta-feira (20), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.